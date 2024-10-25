灰熊首戰未獲上陣 河村勇輝：一樣學到嘢！

日前與灰熊簽下雙向合約的日籍控衞河村勇輝，被編入開幕戰前灰熊隊公布的球員名單內，惟昨日面對爵士未獲上場機會，不過他未感失落，直言在後備席上也學到很多。最終灰熊憑「少主」莫蘭帶領下，作客以126比124險勝爵士，新季首戰告捷。

河村勇輝與灰熊簽下雙向合約後，有機會成為第4位登陸ＮＢＡ的日本球員，身高1米72的他亦是現役最矮球員。河村勇輝在社交平台發文道：「我要感謝灰熊隊給我一個很好的機會，也要感謝一直支持我的粉絲們，我會繼續努力站在ＮＢＡ賽場上，為球隊付出貢獻。」這名「亞洲最強172」賽後又稱：「雖然沒有機會上陣，但在後備席上我亦學到很多，絕不會浪費這個機會。」