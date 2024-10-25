永倫高效得分三挫漢友

甲一男籃聯賽周三晚尾場由永倫對漢友，兩軍曾於銀牌對壘兩次，「黃金戰士」均大勝而回，今場漢友表現有所提升，加入哥倫比亞外援托查摩利路斯助拳，但面對實力強橫的永倫始終處於下風，最終永倫憑泰那轟入全場最高的30分，加上蓋帝斯19分及21個籃板，以91比71拿下勝仗。

泰那托弗韓天次手風順 永倫多位射手首節大灑三分雨，韓天次連中兩元，而蓋帝斯、何倚富及泰那亦告得手，首節以27比9領先。陣腳漸穩的漢友進攻有所改善，朱浩雯及鄺錦昌奮力搶分，托查摩利路斯第2節中段終於入樽開齋，更藉罰球於本節拿下8分，半場追近至29比41。

第3節永倫繼續控制節奏，反觀漢友啞火，比數被逐步拋離，最終永倫在最多領先28分的優勢下贏91比71，繼銀牌的勝方賽及負方賽後，本季3度擊退漢友。泰那落場接近37分鐘，拿下30分及8次助攻，表現高效。華將韓天次貢獻11分包括3個三分波，永倫下場將打硬仗對戰滿貫。

其實漢友今場在多項統計數字都比上次對賽進步，籃板全場40個，僅以5個不及對手；全隊命中率亦由上仗對永倫的30.8升至39.4%，全場亦射入9個三分波。托查摩利路斯落場39分鐘多，共奪23分及13個籃板，19射9中兼錄7次助攻，惜未能扭轉劣勢再敗一場。