連番失機憾負曼谷聯理文出線路難行

港超代表理文昨晚坐鎮旺角大球場，出戰「亞冠盃2」G組第3場分組賽，主場硬撼泰超勁旅曼谷聯。「黃黑軍團」接連錯失入球機會下，最終被對方查迪一箭定江山，以1球告負，3連敗下續以0分敬陪末席。

「黃黑軍團」今場正選僅起用立花稜也、安尼亞和保利臣3名外援，羅沙、金旻奎，以及夏馬特全部先列後備，受傷的後衞馬天尼斯、保連奴未入大軍名單，門將續由陳嘉豪把關，最近才傷愈復出的杜度，則與李毅凱扼守中路。曼谷聯方面，由貢薩維斯薩蒂尼路鎮守後防，入球重任落在荷蘭籍前鋒薛高域身上。

撲擊客軍艾華頓射中柱 賽前兩戰全敗的理文，為爭出線今場不容有失，甫開賽已積極搶攻，10分鐘杜度策動反擊，安尼亞左腳快射，被門將擋出。17分鐘，周子謙落底傳中，保利臣頭槌頂得太正。理文攻勢浪接浪，2分鐘後艾華頓推大位起腳，可惜中柱。然而先開記錄一方卻屬曼谷聯，28分鐘查迪擺脫李毅凱後，單刀攻破陳嘉豪十指關。理文之後有機會追平，但安尼亞近射未能考驗對方門將，半場暫時落後1球。

易邊後「黃黑軍團」更迎來壞消息，中堅李毅凱因傷退下火線，換入金旻奎。羅沙等進攻球員隨後亦後備登場，但未能製造太多威脅攻勢，相反70分鐘曼谷聯前鋒薛高域，門前差點成功補中，幸好陳嘉豪神勇撲出。理文尾段大軍壓前，79分鐘羅沙傳入中路，但保利臣車身窩利被救出。比賽尾段，艾華頓禁區內狂抽，同樣無功而還，最終理文以0比1僅負曼谷聯，全失3分。

司徒Sir感謝球迷打氣 今場比賽提前在晚上6時舉行，令入場人數只有892人，惟理文助教司徒文俊賽後出席記者會時，仍不忘感謝一班球迷，又稱球隊發揮不差：「要多謝一班球迷咁早就入場支持，雖然唔知今日實際有幾多人，但我喺場上感受到佢哋嘅熱情。當然球員亦已經竭盡全力，製造到唔少機會，只可惜未能轉化成入球。」「黃黑軍團」暫時3戰全敗，「司徒Sir」承認爭出線有難度，但強調餘下3仗依然會全力以赴：「始終理文係代表香港出戰亞洲賽，係一種責任，所以即使出線好困難，我哋之後都會盡力爭取入波全力搶分。」李浚湣、文嘉靖報道