父子同場 湖人旗開得勝 大帝開鑼日雙喜臨門
NBA新季昨日開鑼，當中湖人主場對木狼，勒邦占士實現「父子連線」美夢。「紫金兵團」憑安東尼戴維斯交出36分及16個籃板，以110比103擊敗木狼。同日衞冕總冠軍塞爾特人轟入平NBA紀錄的29個三分球，以132比109狂炒紐約人。
湖人首戰發揮理想，「一眉」交出「超級雙雙」，「主角」占士則攻入16分。次節湖人派出小占士上陣近3分鐘，締造聯盟史上首個「父子同台」，惟小占士全場兩次起手未能命中，僅錄得1個籃板。
「大帝」賽前早就表示：「我知道會有些人專程入場，因為我和Bronny在同一隊，這是籃球史上一個特別時刻。」比賽過程中出現窩心一幕，占士對即將上場的兒子說：「準備好了嗎？」Bronny回應「Yup」後，占士又鼓勵道：「感受到強度了對嗎？不過輕鬆打就好，不用擔心失誤。」盡顯慈父一面。湖人在大部分時間領先對手下，以110比103擊敗木狼，占士可謂「雙喜臨門」。
「綠軍」贏波兼平三分球紀錄
同日「綠軍」塞爾特人展現衞冕氣勢，全場怒轟29記三分球，追平公鹿的NBA單場紀錄，在主將達頓射入37分下，以132比109擊退紐約人。
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