父子同場 湖人旗開得勝 大帝開鑼日雙喜臨門

NBA新季昨日開鑼，當中湖人主場對木狼，勒邦占士實現「父子連線」美夢。「紫金兵團」憑安東尼戴維斯交出36分及16個籃板，以110比103擊敗木狼。同日衞冕總冠軍塞爾特人轟入平NBA紀錄的29個三分球，以132比109狂炒紐約人。

「大帝」賽前早就表示：「我知道會有些人專程入場，因為我和Bronny在同一隊，這是籃球史上一個特別時刻。」比賽過程中出現窩心一幕，占士對即將上場的兒子說：「準備好了嗎？」Bronny回應「Yup」後，占士又鼓勵道：「感受到強度了對嗎？不過輕鬆打就好，不用擔心失誤。」盡顯慈父一面。湖人在大部分時間領先對手下，以110比103擊敗木狼，占士可謂「雙喜臨門」。