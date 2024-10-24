楊睿騏登場滿貫破百贏波

昨晚修頓場館甲一男籃聯賽頭場，滿貫憑外援米勒怒轟全場最高的28分，「新兵」楊睿騏首度披甲亦交出表現，以103比73力挫建龍飛馬，喜迎開季3連勝。

滿貫新援米勒開賽即啟動得分模式，單節已轟入17分，蔡再懃和吳松峻外圍發炮，楊睿騏尾段上陣亦射入一記三分波，「綠軍」首節得分由上述4人包辦，領先29比22。次節飛馬憑黃偉琪剷籃博得「And 1」、李旭川和劉家傑外圍得手，追至10分內差距，惟「綠軍」未給予對手機會，蔡再懃和米勒內外開弓，半場領先55比44。

103:73挫建龍飛馬 換邊後楊睿騏一口氣連取5分，惠龍兒亦在禁區「搵食」，加上米勒大力鋤樽振奮士氣，滿貫完此節拉開優勢至85比56。飛馬尾節盡力而為，劉家傑連轟兩記三分，侯斯頓顏色地帶得手，惟其後又被對手打出一段9比0攻勢，滿貫完場以「破百」的103比73再勝一仗。「綠軍」今場12人上陣有11人取得分數，米勒轟入全場最高的28分，蔡再懃和惠龍兒分獲20分和10分，楊睿騏「處子戰」亦貢獻8分、外加5次助攻。

早前助香港金牛奪得NBL全國男子籃球聯賽總冠軍的楊睿騏（Ricky），回歸甲一昨晚首度為滿貫披甲，他賽後表示：「球隊氣氛不錯，因為之前跟這班隊友互相熟悉，有助我加快適應戰術。今場大家互相溝通，找到屬於我們的速度，快過之前很多。」他認為不會擔心融入球隊的問題。談及自己的狀態，Ricky謂：「加盟球隊至今跟操兩至三課，之後仍有很多時間調整狀態，會好好把握磨合機會。比賽中亦會保持（得分欲望），有機會就起手。」

被問及會否期待與昔日戰友交鋒，Ricky坦言「絕對會」：「尤其是金牛的隊友，阿楊（楊瑞鴻）、阿行（許烜行）和兆華（梁兆華），很想跟他們較量，大家都希望讓球迷見到我們這幾年的進步。」

圖、文：李章杰