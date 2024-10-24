港隊初選何瀧浩李小恆首入圍

今次初選共52人，除勞烈斯外，孫銘謙、周緣德、陳晉一及茹子楠等多位外流兵悉數入選，季初表現出色的35歲九龍城後衞曾錦濤，連同正在外國升學的曾以行及杜俊暉繼續入圍。是次名單上出現兩位新面孔，包括九龍城小將何瀧浩，以及原籍法國、本月成功領取特區護照的冠忠南區翼鋒李小恆，令人期待。