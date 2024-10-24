港隊初選何瀧浩李小恆首入圍
中國香港男子代表隊11月14及19日，於主場與菲律賓及毛里裘斯進行兩場國際友誼賽。足總周二下午公布初選名單，當中冠忠南區翼鋒李小恆，以及九龍城中場何瀧浩均首度入圍。
今次初選共52人，除勞烈斯外，孫銘謙、周緣德、陳晉一及茹子楠等多位外流兵悉數入選，季初表現出色的35歲九龍城後衞曾錦濤，連同正在外國升學的曾以行及杜俊暉繼續入圍。是次名單上出現兩位新面孔，包括九龍城小將何瀧浩，以及原籍法國、本月成功領取特區護照的冠忠南區翼鋒李小恆，令人期待。
港隊初選名單
門將：龐焯熙（均業北區）、葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、陳嘉豪（理文）、謝家榮（大埔）
後衞：孫銘謙（滄州雄獅）、周緣德（大連英博）、亞歷斯祖、黃梓浩（東方）、 費蘭度、艾里奧、林樂勤、羅梓駿、鐘樂安（傑志）、陳潤潼（冠忠南區）、周子謙、杜度（理文）、曾錦濤（九龍城）、茹子楠（梅州客家）、 杜國樑（南京城市）、陳晉一（上海申花）、賓紀文（蘇州東吳）、 尼高拉斯（大埔）、余煒廉（無錫吳鈎）、徐宏傑（雲南玉昆）、曾以行
中場：趙正宇（BFB芭堤雅城）、林衍廷、余在言（東方）、鄭展龍、顏卓彬、 陳俊樂（傑志）、趙聡悟（冠忠南區）、何瀧浩（九龍城）、顏樂楓、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：劉智樂（標準流浪）、馬希偉、吳宇曦、黃皓雋（東方）、潘沛軒、祖連奴（傑志）、艾華、李小恆、 史提芬彭利拿（冠忠南區）、張憙延、艾華頓（理文）、安永佳（深圳新鵬城）、米高（VFR曼海姆）、杜俊暉
文：李浚湣
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