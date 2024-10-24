作客卡雅東方力爭開勝門

東方箭頭 巴科爾（右）

東方今晚於「亞冠盃2」E組，作客菲律賓黎剎紀念體育場火併卡雅。東方上輪面對廣島三箭，戰至最後一刻才1分不保，表現贏盡掌聲，且看能否延續氣勢，打開分組勝利之門。（港台電視32周四晚上8時直播）

盧比度：要克服惡劣場地 東方上輪主場以2比3憾負廣島三箭，但已贏盡口碑，主教練盧比度（Chino）認為球迷對球隊有更高期望乃人之常情：「當踢咗場好波，外界自然期望球隊可以Keep住，呢點對球員係好事，佢哋要學識處理壓力。」

Chino昨日出席賽前記招時，表示兩軍實力接近，惟場地質素令人擔憂：「球場草皮質素真心麻麻，兩隊會好難用波。」菲律賓正受熱帶風暴「潭美」威脅，Chino指天氣轉壞同樣對兩隊有影響，希望賽事能如期上演。陣容方面，巴杜姆及林衍廷上陣成疑，亞歷斯祖則可候命。同日出席記招的中場余在言則表示經過對三箭一役後，球隊有信心與任何對手周旋：「上場同三箭踢到咁緊，證明我哋對亞洲強隊都有得打，今日會以3分做目標。」

主隊卡雅自2023年起連續兩年贏得菲律賓聯賽錦標，包括上季以13勝1和「不敗封王」，今屆頭兩輪分組賽，分別以0比3及1比4不敵廣島三箭及FC悉尼，同樣要爭開勝門。隊中較為香港球迷熟悉的球員，是出身自傑志青訓，曾於2022至23球季效力東方的史雲斯頓。卡雅今季頭兩輪聯賽錄1勝1和，包括上周六以4比1擊敗馬哈尼卡達義，近況不俗。

鄧文滔菲律賓直擊