旺角場惡鬥曼谷聯 理文搶分大作戰

理文尖刀 艾華頓（左）

理文今晚坐鎮旺角大球場出戰「亞冠盃2」G組分組賽，迎戰泰國勁旅曼谷聯。「黃黑軍團」目前於小組仍未有分落袋，面對強敵絕不畏縮，力圖踢出主場氣勢盼一洗頹風！（港台電視32周四晚上6時直播）

曼谷聯現時分組賽錄得1勝1和，理文暫代主教練朱兆基指對手實力強橫，期望藉主場之利踢出氣勢：「對手實力唔使多講，但我哋有主場之利，對手想攞分都唔係咁易。作為香港代表，我哋要喺主場踢出拚勁同風格。」好消息是黃威、杜度及保連奴等將均告傷愈，陣容更完整，惟馬天尼斯因傷缺陣。

保利臣：6點開波有利發揮 中場保利臣指1周3賽下，體力恢復方面頗具挑戰，但教練團隊已做最好準備：「啱啱周日先踢完聯賽，今晚對完曼谷聯再有銀牌，體力消耗非常大，不過我哋狀態唔錯，之前都睇咗曼谷聯比賽片段，對佢哋踢法有啲了解。今場喺旺角場踢，加上6點開波，天氣相對涼爽，有利我哋發揮。」球隊於「亞冠盃2」兩戰失利，保利臣期望發揮出真正實力和凝聚力，展現出征戰亞洲賽的鬥志。

今仗安排於傍晚6時開賽，被問到會否擔心影響入場人數，昨日出席賽前記招的胡晉銘盼望用表現打動球迷：「明白有啲球迷未必趕得切收工嚟旺角，就算抽唔到時間入場，我都希望之後嘅比賽，球迷繼續支持，我哋會踢場好波去說服大家。」

曼谷聯在2023至24年球季獲得泰國T1聯賽亞軍，上季亞冠盃分組賽抽中與傑志同組，當時作客香港以2比1擊敗「藍鳥」，最後成功出線16強。陣中球星如雲，包括今屆「亞冠盃2」攻入兩球的外援加薩尼，以及今季聯賽貢獻4入球及3助攻的荷蘭籍前鋒施夫高域，理文務必小心防範。