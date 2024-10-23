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10.30冠軍對決！撲飛撐香港東方
今季征戰EASL東亞超級聯賽的香港東方，本月30日晚上7時30分首度主場出擊，於修頓場館迎戰日本聯賽冠軍廣島蜻蜓，門票已作公開發售，球迷於可前往官方指定售票平台ticketflap購票。票價分 $180、$280、$380。
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