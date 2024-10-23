４人上雙香港東方３連捷

次節蘇利文愈射愈有，包括一記三分波「And 1」。晉裕即時改變策略，不斷挑戰對手顏色地帶，令東方早早隊犯錄滿，晉裕憑罰球追分，加上蘇志樂外圍連轟兩記三分，一度追至落後4分。東方憑楊和中投得手「止血」，半場仍領先38比32。

轉邊後蘇志樂先博得「3+1」，艾勤之後追至38分平手，東方眾將此時重掌局面，打出8比1攻勢，以55比46進入最後一節。決勝節晉裕放手一搏，追至57比61。東方在餘下5分鐘再度面臨隊犯麻煩，不過楊和及麥洛連挺身而出，小將吳委峻亦「交到貨」，一段10比0小高潮後，完場以75比63擊敗晉裕，開季3連勝。香港東方4人得分上雙，蘇利文貢獻全隊最高的18分，晉裕方面蘇志樂轟入全場最高的21分。