今鬥飛馬前添猛將 滿貫獲楊睿騏加盟

猛將回歸甲一！香港金牛籃球隊與滿貫達成合作協議，將外借港將楊睿騏（Ricky）出戰本季甲一賽事，直至球季結束。滿貫今晚於修頓場館上演的甲一迎戰建龍飛馬，楊睿騏有望落場候命，他將穿起滿貫的10號球衣。

對於重返甲一，現年26歲、司職控球後衞的楊睿騏表示：「很開心有機會打本地聯賽，作為香港球員，對甲一始終有情意結，希望能將在NBL學到的技術及經驗，回饋本地籃壇，與其他港將為球迷送上刺激高水平的甲一賽事。」滿貫則指Ricky近年「已證明自己的實力」，相信能為球隊作出貢獻。

楊睿騏上周已跟滿貫操練，球隊亦已為其註冊，主教練徐仲毅今晚可隨時調配他上陣，爭取建立默契應付下月6日硬撼永倫的大戰。滿貫於今季甲一表現勇猛，兩場常規賽以25分及37分之差擊敗晉龍WTS及晉裕，球隊早前獲NBL石家莊球員吳松峻再度加入助拳，加上居港外援米拿漸融入佳境，如今再添楊睿騏，實力如虎添翼。

尾場永倫撲擊漢友求反彈 至於同日尾場由漢友火併永倫，永倫上仗爆冷不敵康仁福建，結束了銀牌至聯賽的「6連勝」氣勢，但球隊各線力量比漢友優秀，只要發揮水準，及嚴防對方哥倫比亞外援托查摩利路斯，仍然被看高一線。