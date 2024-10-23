陳嘉豪將壓力化成動力

決心守護「冠軍球隊」頭銜 上個球季理文以不敗之身首度稱霸港超聯，作為門將的陳嘉豪，經常於賽事中力挽狂瀾，絕對功不可沒。踏入效力「黃黑軍團」第5個球季，「嘉豪」明言會將外界期望轉化成動力，全心守護「冠軍球隊」這個頭銜。■圖、文：文嘉靖

2020至21球季由元朗轉投當時成立僅3年的理文，陳嘉豪表示球隊的理念及方針，乃當時選擇「過檔」的關鍵因素：「初初都知道理文目標係衝擊本地盃賽同聯賽冠軍，所以當元朗宣布退出港超，咁啱嗰陣理文搵龍門，我冇諗太多就決定加盟。加上老闆『李生』（李文恩）喺支援球員方面投放好多資源，好似幾年前未普及球員統計數據，理文已經開始着重呢方面，例如引入GPS系統分析球員走動、落地起身嘅反應速度、撲救強度、各樣體能表現，每次練波同比賽前後，教練團都花好多工夫收集資料，等我更加了解自己。」

加盟理文「兄弟班」打江山 由初出茅廬到成為冠軍球隊的頭號門將，上季20場聯賽「全勤」的「嘉豪」特別感謝球隊賞識，並對前主帥曾昭達心存感激：「當年喺元朗冇乜正式比賽經驗，係『達Sir』（曾昭達）畀我喺港超嘅第一季有出場機會，佢同我喺元朗合作時攞過『高級組銀牌』，之後喺佢牽線下加盟理文，一齊挑戰聯賽冠軍，上季終於成功，甚至入埋港隊名單，『達Sir』令我職業生涯得到好多。」

「嘉豪」提到球隊上下關係融洽，除獎盃榮譽外，4年間更收穫了無可取替的兄弟情誼：「啱啱加盟時，我同『光頭』（顏樂楓）踢緊嗰班年紀差唔多，自然玩得埋，而且教練團都好願意同球員傾訴分享、一齊討論，成班兄弟由港超打拚爭冠，去到踏足亞洲賽，呢幾年好多難忘回憶。」

經歷2022至23球季的「天王山之戰」遭傑志逼和，失落冠軍，到上季聯賽不敗封王，理文今季承受着前所未有的壓力，「嘉豪」直言要爭取衞冕絕非易事：「上季做到『不敗封王』並唔容易。今季開頭唔算太順，令到大家信心有少少動搖。但我相信作為爭標球隊，成績總有起跌，心態上要更加強化，集中爭取喺以後嘅比賽贏波，用行動證明理文係一支爭標球隊。」

「嘉豪」又強調會將外界期望轉化為推動力：「作為守門員，落到場係唔容許犯錯，但唔好畀緊張同擔心嘅情緒影響，學識承受壓力，有時愈諗唔好犯錯，反而會弄巧反拙。即使出現失誤都要接受，最緊要係保持檢討同進步。我同『09』（梁興傑）及『Cyrus』（潘尚希）之間都會互相提點。」

亞冠2挑戰大未失爭勝心 理文於今屆「亞冠盃2」仍未有分落袋，「嘉豪」表示球隊上下仍然渴望爭勝：「確實我哋同曼谷聯實力上有差距，預計今場挑戰好大，希望喺主場攞到分先，今場波我都係以『Clean sheet』（不失球）做目標，齊心踢場好波畀球迷睇！」

陳嘉豪檔案

出生日期：1996年1月27日（28歲）

身高：1米81

司職：門將

球衣號碼：28