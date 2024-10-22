VAR救番藍月絕殺頭槌

奧尼爾：球證潛意識幫曼城 前晚英超賽事，曼城作客狼隊踢得非常辛苦，最終憑史東斯喺補時5分鐘絕殺，驚濤駭浪下2比1反勝狼隊。不過曼城嘅「絕殺」充滿爭議，狼隊主帥加利奧尼爾賽後怒轟，指英超球證潛意識都係偏幫曼城。

曼城7分鐘就被狼隊前鋒佐真拿臣攻陷，33分鐘曼城由加華度爾妙射追平，戰至補時第5分鐘，史東斯接應角球頭槌頂入，球證最初指貝拿度施華喺越位位置而判入球無效，但後來喺VAR介入下推翻判決，令曼城全取3分。重播顯示喺史東斯頂頭槌一刻，貝拿度施華企喺狼隊門將荷西沙亞前「縮低」，但其實喺角球開出嗰陣，佢一直緊貼荷西沙亞。

施華越位阻門將視線 英超賽會解釋判決：「場上球證判史東斯入球無效，因施華喺越位位置阻擋門將視線。VAR認為施華並非處於視線範圍，對門將冇構成影響，所以建議球證重新審視。」而狼隊主帥加利奧尼爾賽後炮轟：「我唔信球證係針對狼隊，但佢哋嘅潛意識，係咪會幫曼城多過狼隊？我哋對住曼城、對住哥迪奧拿同艾寧夏蘭特，球證係咪一視同仁？入面係咪有啲嘢影響球證決定？」