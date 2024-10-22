5場入5球！基哥利膺8、9月最佳

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2024/25球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最佳球員」，經過專業評審團遴選後，今季首個每月最佳球員獎正式出爐，由效力冠忠南區的巴西籍前鋒基哥利，大熱成為8、9月MVP。

2024/25港超球季於8月30日展開，由於8月份只安排了3場賽事，因此今季首個「每月最佳球員獎」，將港超球員8、9月上陣表現合併為評分準則。冠忠南區在這兩個月踢了4場聯賽，以及1場「高級組銀牌」，5仗共攻入6球，當中有5球都是來自基哥利，難怪能獲得專業評審團接近30％得票，以2票之差壓倒大埔的馬卡雷拿，首度當選「每月最佳球員」。

最難忘射破傑志大門 冠忠南區對上一次有球員當選「每月最佳球員」，已經是2022/23球季5月份的史提芬彭利拿，今季則由基哥利先拔頭籌，這位中鋒在接過獎座後非常高興，認為有助自己及球會增強信心。對於季初5個入球，他認為最難忘的是對傑志的一球：「因為對傑志真的很困難，我在比賽中跑動很多，也很疲累，但我仍然能射門，並取得入球。」■李浚湣報道