東方抵菲律賓拿亞趕及註冊

港超聯球會東方昨日出發到菲律賓，備戰周四於黎剎紀念體育場，惡鬥卡雅的「亞冠盃2」E組分組賽。大軍抵埗後，隨即於同日下午開操，球隊在練習前迎來好消息，指已成功為拿亞註冊入「亞冠盃2」大軍名單，主教練盧比度（Chino）有信心拿亞能夠為球隊帶來極大幫助。

Chino︰絕對幫到手

東方共25名球員到菲律賓，包括葉鴻輝、巴科爾、丹尼爾、余在言以及早前加盟的前深水埗中堅拿亞。由於亞洲足協條例表明，參賽球隊可在10月31日或之前，額外註冊多3名新球員，因此球會此前已向亞洲足協申請註冊拿亞，Chino操練前更確認，已成功為拿亞註冊，這名挪威中堅可在周四候命：「黃浩然離隊後，我哋得高素巴耶夫同丹尼爾兩個正宗中堅，所以拿亞嚟到之後，增加球隊嘅輪換深度，絕對幫到手。」Chino亦有信心拿亞能夠融入球隊戰術