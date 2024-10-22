相隔4年再隨港隊作客 韋婉婷：好耐冇一齊飛！
香港女子足球代表隊昨晨前往緬甸，備戰一連兩場與當地國家隊的友賽，惟出發前後衞冼仲意卻因傷退隊。至於相隔4年多，再次隨港隊作客比賽的中場韋婉婷，則笑言感到特別，她又指自身狀態不俗，會全力以赴幫助球隊爭取佳績。
蘇鎧霖出發前冇瞓過
因航程關係，港隊要到昨天晚上才抵埗，故今日方可復操。在出發前足總宣布效力馬尼拉挖掘者的後衞冼仲意因傷退隊，而因時間趕急，並未有作出補選，令大軍只有22人。其中，僅參與了港隊最後一日操練的韋婉婷，認為自己狀態不俗，希望能盡快提升與一班年輕球員的默契，以在兩場比賽全力爭取好成績。除此之外，7月份主場對印尼友賽才重新入選的「韋婉」，今次將繼2020年3月土耳其盃後，再次隨港隊作客，她亦表示十分期待：「心情都幾特別、搞笑，始終之前出去踢波，都係自己一個飛。有好多隊友一齊踢咗好耐，但好耐冇試過同佢哋一齊飛。」
至於另一外流兵蘇鎧霖，則稱凌晨才由日本飛抵香港，自己出發前並未有睡覺：「好攰啊，番屋企執一執嘢就嚟機場！都有少少擔心體力問題，嚟緊會爭取時間休息。」■圖、文：李浚湣
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