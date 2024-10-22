相隔4年再隨港隊作客 韋婉婷：好耐冇一齊飛！

蘇鎧霖出發前冇瞓過

因航程關係，港隊要到昨天晚上才抵埗，故今日方可復操。在出發前足總宣布效力馬尼拉挖掘者的後衞冼仲意因傷退隊，而因時間趕急，並未有作出補選，令大軍只有22人。其中，僅參與了港隊最後一日操練的韋婉婷，認為自己狀態不俗，希望能盡快提升與一班年輕球員的默契，以在兩場比賽全力爭取好成績。除此之外，7月份主場對印尼友賽才重新入選的「韋婉」，今次將繼2020年3月土耳其盃後，再次隨港隊作客，她亦表示十分期待：「心情都幾特別、搞笑，始終之前出去踢波，都係自己一個飛。有好多隊友一齊踢咗好耐，但好耐冇試過同佢哋一齊飛。」