法拉利雙雄包Q諾里斯「梗頸四」

F1美國站於香港時間周一凌晨在奧斯汀上演正賽，今站紅牛車王麥斯韋斯塔本與麥拿侖車手諾利斯鬥得激烈，結果諾里斯被判違規被罰5秒，只得一席「梗頸四」，而法拉利「雙雄」勒卡歷及沙恩斯則「包Q」衝線。

咸美頓失誤提早上岸 今站排頭位出戰的諾利斯，在第一個彎道即被「韋少」狂攻，雙方失位反被勒卡歷坐收漁人之利，殺上第1位。其後兩位今屆爭標熱門展開埋身肉搏，至第53圈，諾利斯利用ＤＲＳ超越韋斯塔本，惟在過彎時在賽道範圍外爬頭，又未有讓回位置，結果這位英國車手以第3位衝線後被罰5秒，由第3變第4，無緣站上頒獎台，韋少則衝得季席。

兩部法拉利戰車則「包Q」衝線，勒卡歷以1小時35分09秒639奪得今站冠軍，迎來今季第三站冠軍，隊友沙恩斯則以落後8.562秒，獲得亞席。平治車王咸美頓則在第3圈戰車失控剷上沙地，被迫提早上岸。

經過今站比賽角逐，「韋少」在車手總排名仍以354分保持領先，諾利斯則以297分暫列次席，勒卡歷進帳25分後以275分排第3。