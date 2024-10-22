單車傳奇凱爾自爆癌病入骨

擁有6面奧運金牌的單車傳奇凱爾宣布令人傷感的消息，他患上前列腺癌，並已進入末期，癌細胞更擴散去骨骼，醫生告訴他只能活多2至4年。

這位已被封為爵士的英國體壇巨星接受傳媒訪問時透露，自己被診斷患有前列腺癌，並且癌症已擴散至骨骼，這意味着已進入了第四期（末期）；而周日這位傳奇運動員在個人社交平台帖文寫上：「感覺健康，強壯及正能量。」

現年48歲的凱爾是蘇格蘭人，今年曾透露患上癌症，但未有透露詳情，而他於2004年至2012年間曾贏過6面奧運金牌，在英國奧運選手中排名第2，僅次於另一位傳奇車手積遜堅尼。他於2013年退役，近年一直擔任單車的評述。

最多只有4年命 凱爾接受訪問時透露，1年前已知道自己的癌症已到末期，他憶述醫生當日確診時對他說︰「真抱歉，你的肩膀上長了一個腫瘤。」他的肩膀、骨盤、臀部、脊柱及肋骨均有癌細胞，他表示：「儘管感覺不自在，這就是自然。你知道，我們都會出生，也會死去，這是一個過程。你提醒自己，我不是幸運嗎？我可以用藥盡可能延長對抗癌魔。」

對於凱爾這個不幸消息，震驚整個車壇，甚至體壇，很多車迷及體育界人士都紛紛向凱爾送上支持及祝福，前奧運傳奇車手卡維迪殊則形容他是「人類英雄」；而英國首相在社交平台則稱讚凱爾是「英國體育傳奇人物」，並表示「整個國家都會支持他及他的家人」。4面奧運金牌得主賽艇的Matthew Pinsent及兩面奧運金牌的女飛魚艾寧頓都力撐凱爾：「你仍然是我唯一的榜樣。」