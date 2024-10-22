南華撼崇德飛鷹爭連捷

南華上仗在主力朱亮確陣下，憑前鋒葉耀邦和外援中鋒安德拉任進攻核心，分別交出22分、10籃板及18分、15籃板的「雙雙」成績，以89比57力挫漢友，主力控衞曾湛元亦在進攻端串連球隊，有18分7籃板6助攻進帳。今場將面對崇德飛鷹，其實兩軍早在銀牌賽勝方組4強正面交鋒，當時「紅軍」以77比62勝出，而在雙方至今仍未有陣容改動的情況下，上述賽果將有機會映出今場的比賽內容。不過，儘管南華贏面較大，但飛鷹近期的整體外圍手感不俗，仍會對南華的防守方面帶來挑戰。