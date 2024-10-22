港台電視32及on.cc東網直播 全力以赴要威番鋪 晉裕挑戰香港東方

晉裕 史葛提‧伊榮

甲一男子籃球聯賽今晚假灣仔修頓室內場館展開兩場激戰，頭場由3戰全敗的晉裕，硬撼處於連勝的香港東方，前者將全力以赴爭取終止連敗，能否與氣勢正旺的聯賽勁旅抗衡，對晉裕眾將來說又將是一場挑戰。（港台電視32及on.cc東網周二晚7時直播）

晉裕上仗面對有新外援出戰的滿貫，終以69比106吞敗，聯賽開季遭遇3連敗。不過，外援中鋒艾勤鎮守籃底展現威脅性，而他亦在關鍵的追分時刻轟入單節16分，加上蘇志樂和小將鄧力嘉亦交出突出表現，可見晉裕在各方面逐漸有所改善，若眾將能夠回復狀態，並且在針對對手防守反擊快攻的策略上再下工夫，將會大大增加球隊的實力，減少失分率，所以來仗面對香港東方的比賽未能早下結論。此外，艾勤與麥洛連的對位亦是勝負關鍵之一。

「藍軍」連續兩場贏30+ 至於先後擊敗康仁福建和晉龍WTS，連取兩場大勝的香港東方，盼延續強勢穩坐常規賽前列。這支衞冕之師在銀牌賽後積極補強，並安排部分球員同時間出戰甲一聯賽和東亞超級聯賽（EASL），其中麥洛連、梁嘉顯和陳兆榮等球員將東超經驗帶到甲一，令今季的東方再有突破，在聯賽中展現王者風範，目前兩場勝仗均以30分或以上擊敗對手。

今場面對晉裕，東方會否繼續帶來驚喜，新加入的梁兆華能否交出更亮眼表現，而小將吳委峻的發揮亦值得球迷持續關注。

晉裕 趙蕸雄 香港東方 吳委峻 香港東方 麥洛連（白衫）