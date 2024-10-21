上海站游完50蛙再拚100自 何詩蓓單日擸1金1銅

香港「超級女飛魚」何詩蓓（Siobhan，圖）昨日繼續出戰游泳世界盃上海站，晚上先在50米蛙泳決賽游出29秒74，打破港績奪得銅牌，其後僅相隔13分鐘再出戰主項100米自由泳決賽，結果Siobhan愈戰愈勇，以51秒89首名衝線，連同日前的200自金，今站賽事共收穫2金1銅。

何詩蓓昨早先出戰50米蛙泳初賽，以30秒26完成，總成績第4名晉級決賽。至晚上決賽在第6線道出發，首25米游出15秒97，稍微落後前3名，不過這位「香港飛魚」後段發力，最終游出29秒74，打破香港紀錄之餘收穫一面銅牌。至於初賽首名出線的中國蛙泳好手唐錢婷，則以28秒76奪得金牌，意大利泳手Benedetta Pilato以29秒73奪銀。

兩決賽僅隔13分鐘未受影響 其後何詩蓓匆匆再戰100米自由泳決賽，兩場決賽僅相隔約13分鐘，但緊密賽程對Siobhan似乎未有太大影響。列入第3線道出賽的何詩蓓，在該個人主項展現強勢，從頭帶到尾下泅出51秒89，較初賽時間再快1.13秒，力壓亞軍的中國泳手楊浚瑄、以及季軍澳洲小將Milla Jansen，輕鬆奪冠再添1金，總結今站共獲2金1銅佳績。其餘港將亦有優異演出，麥世霆在男子200米蛙泳決賽，游出2分04秒83位列第6，同時打破港績。■■文：李章杰