為飛鷹打拚盼繼續進步 馬港燊港產巨人大作戰

身高2米10的馬港燊（Jeff）目前是甲一最高華將，這位24歲港產中鋒曾於加拿大學法，為備戰新球季，他參與亞洲巡迴賽The Asian Tournament（TAT），大戰杜域侯活、古辛斯等NBA名將，令他眼界大開。第2年效力崇德飛鷹的Jeff希望繼續進步，在甲一佔一席位，甚至衝出香港。■圖 / 文：余樂詩（部分圖片受訪者提供）

「小四已經1米75，中五兩米。」馬港燊從小就高人一等，父親帶他到球場打籃球，漸漸成為興趣。馬港燊小時候的花名一直是「高佬」，中學再長高一點，獲得新花名「兩米」，他尷尬苦笑：「小時候當然會覺得困擾，街上的人都會望住我，好多人走來問我幾高，吃甚麼可以增高。另一煩惱就是經常撞到頭，不過這些都習以為常。」

加拿大追夢慘被打爆 馬港燊中三轉校至中華基督教青年會中學，中五機緣巧合下獲加拿大學校青睞，參加當地的高中及大學聯賽，展開其追夢之旅。「我大概14歲才開始認真打籃球，那時很享受跟朋友一起打球，很開心，純粹享受過程。但外國的世界不一樣，第一天去到訓練就被人『打爆』了，令我知道自己不足之處，明明隊友都差不多高度，但就是被他們全面壓制。」

由香港每星期平均2至3課訓練，一下子加到每天至少兩課，加上人生路不熟，Jeff坦言花了不少時間適應，「基本上將所有時間都放在訓練和健身，每天6點起床練球，然後上課，下午4、5點左右繼續練球，我自己之後再加操，每日練5、6小時。很累，試過練到哭了，落差太大。不過幾個星期後慢慢習慣，因為有明確目標去追，下定決心努力練習，由後備第11人，練到打正選。」

2019年，年僅18歲的馬港燊獲東方龍獅註冊，甲一季軍戰上陣，首戰獲7分在本地球壇嶄露頭角。5年留學加拿大，Jeff的體重由80多公斤增到100公斤，身高亦達到2米10，由「高佬」進化成「肌肉男」。比賽經驗一點一滴下來，其中一次邀請賽對戰「5星高中生」謝倫格連令他相當難忘，他驚嘆：「那場比賽是當時全美直播的，好誇張，他真的好厲害，幸好沒在我頭上入樽！」

外流寶島眼界大開 去年馬港燊回流香港，上季中加盟崇德飛鷹，卻因腳傷影響表現，球隊亦跌落降班邊緣。今季他重新出發，銀牌賽前為台灣東海海盜隊出戰4站TAT比賽，其中一站大戰坐擁前NBA球星杜域侯活及古辛斯的台灣野馬，又與馬爾他「巨獸」、身高2米30的迪加拿正面交鋒，累積不少實戰經驗，他回憶道：「古辛斯認真之餘三分亦準，上籃又沒人防到他，噸位重，動作卻很靈活。至於侯活就爆炸力強勁，輕鬆『拆你屋』，觀賞性十足。始終香港太少比賽，所以都想打多些其他比賽，學習判斷對手所採用的招數。」