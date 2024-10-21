理文大捷亞冠盃２前壯聲威

昨日港超聯尾場，理文於將軍澳運動場迎戰均業北區。最終理文憑保利臣、艾華頓及安尼亞入球，加上對手的烏龍球，以4比1擊敗有舒拉普入球的北區，出戰亞冠盃2前夕一壯聲威。

「黃黑軍團」是役派出周子謙及杜度扼守後防，保利臣負責派牌，支援艾華頓及安尼亞攻堅；至於北區由龐焯熙把關，葉卓文扼守中路，劉君正、黃偉國坐鎮中場，舒拉普肩負起入球重任。初段雙方節奏緩慢，11分鐘，安尼亞接應周子謙右路傳送，近柱起腳惟未中目標。30分鐘，艾華頓開出角球，杜度門前頂出界，攻勢不斷的理文38分鐘終打破缺口，保利臣避過葉卓文攔截，窄位起腳破網。但理文領先優勢僅維持4分鐘，北區角球攻勢，古杜拉禁區傳交舒拉普，後者射中楣底後入龍門，半場各一平手。

4:1勝均業北區 下半場北區嘗試搶攻，61分鐘，舒拉普接應劉君正妙傳，中路直射但高出。76分鐘，艾華頓出動「私家cue」抽射破網，理文再度領先。82分鐘，落後的北區「擺烏龍」，葉卓文攔截鄭兆均時誤碰皮球入網，補時階段安尼亞為理文「埋齋」，「黃黑軍團」以4比1大勝而回。■圖、文：文嘉靖