復仇成功2:1挫冠忠南區 九龍城殺入前3

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」在深水埗運動場上演「地區打吡」，九龍城主場鬥冠忠南區。最終九龍城憑李根好和卡朗建功，以2比1險勝有基哥利「破蛋」的南區，今季3度交鋒首次獲勝，賽後更升上聯賽榜第3位。■圖、文：鄧文滔

主隊派出韋利安和嚴啟倬鎮守中路，中場迪高、邵昀俊及何瀧浩支援卡朗和李根好；南區方面黎格爾代替停賽的亞哥斯達擔任正選，基哥利、李小恆和趙聡悟組成前線三叉戟。

15分鐘南區率先發難，佐佐木周右路傳中，李小恆頭槌攻門柱邊出界。5分鐘後主隊打開紀錄，李根好勁射被伍瑋謙救出，何瀧浩隨即傳中，李根好撞入成1比0。27分鐘，九龍城再下一城，林學曦開出罰球，卡朗頂成2比0，半場領先兩球入更衣室。

南區下半場後一口氣換入積遜、史提芬彭利拿及黃浩然，54分鐘幾乎奏效，陳潤潼右路傳中，積遜門前炒高。之後邵昀俊疑似禁區內犯手球，惟VAR覆核後沒有表示。南區久攻不下，85分鐘「肥彭」曾將皮球送入網窩，但被指越位在先。其後基哥利把握袁皓俊甩手，「執雞」追成1比2，令賽事掀起高潮，不過主隊在長達11分鐘的補時力守到底，終於贏2比1，今季首度擊敗南區。

陳銘剛感激球員頂得住 九龍城主教練陳銘剛賽後表示，一眾球員未有受兩度不敵南區影響信心，並向球員致謝：「我不斷鼓勵球員，最緊要係大家可以享受踢波嘅樂趣，我都想趁呢個機會多謝班球員，因為南區下半場壓得好上，畀我哋好大壓力，但佢哋都可以保住勝果，呢點真係唔易做到。」至於是役交出助攻的何瀧浩，對首度擊敗南區感到如釋重負，盼球隊繼續有所進步，挑戰其他前列球隊。