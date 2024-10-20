丹麥羽賽鄧謝配收穫銅牌

香港混雙組合鄧俊文／謝影雪昨日出戰世界羽聯巡迴賽超級750丹麥公開賽4強戰，火併衞冕冠軍中國組合馮彥哲／黃東萍，經過近個半小時爭競後，「鄧謝配」在先取首局下，以1比2遭對手逆轉，無緣決賽仍收穫一面銅牌。