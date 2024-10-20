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香港明年辦世界桌球大獎賽
WST官方公布香港將於明年3月4日至9日，舉辦2025年世界桌球大獎賽，亦是香港35年來首次承辦排名賽，比賽將在可容納4,000多觀眾的啟德體育園大禮堂舉行，有望成為桌球史上最多觀眾的排名賽。賽事只限本季最佳32位選手參加正賽，總獎金為70萬鎊（約700萬港元）。
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