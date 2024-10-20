主場破傑志金身大埔擸晒3分

昨日於大埔運動場上演港超聯重頭戲，大埔主場迎戰傑志。「綠戰士」憑盧卡斯一箭定江山，以1球小勝對手，成功打破「藍鳥」今季不敗金身兼全取3分。

盧卡斯下半場奠勝 兩軍實力接近，開賽初段形勢一度陷入膠着，20分鐘傑志先獲埋門機會，祖連奴策動反擊，韋頓半單刀卻射斜。4分鐘後韋頓再接再厲，禁區頂勁抽中楣彈出。大埔隨後反撲，但馮冠鳴遠射不中目標，半場互交白卷。

易邊後傑志換入費蘭度加強攻力，惟60分鐘差點失守，尼高拉斯傳中，泰利甩手，伊高沙托尼門前起腳炒高。大埔攻勢漸盛，5分鐘後「伊高」無人看管下施放冷箭，泰利單手托出底線。73分鐘大埔終於打開缺口，盧卡斯接應馬高斯山度士罰球長傳，力壓顏卓彬近門射入。落後的「藍鳥」急起直追，79分鐘費蘭度與祖連奴做配合，殺入禁區起腳，但被韋法頓護空門，結果大埔維持1比0勝局，全取3分。

大埔近5次聯賽對「藍鳥」錄3勝2和佳績，賽後主教練李志堅未敢邀功，稱讚球員落場夠集中，終能贏波而回。■圖、文：李浚湣