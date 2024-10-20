康仁福建爆冷挫永倫
昨日香港甲一男籃聯賽「馬拉松式」於修頓連演3場賽事，頭場康仁福建鬥永倫，結果福建憑理察士收穫22分及15個籃板下，以85比82爆冷擊敗「黃金戰士」。
永倫首節火力全開，泰那、余理洋及文俊浩各入3分球，福建隨後反擊，理察士大力入樽，懷斯於外線發炮，加上黃子謙快攻得手，反超14比13，福建愈打愈有，拉開34比21，逼使永倫叫暫停，惟半場福建仍領先45比40。永倫第3節手感回暖，追至48比50，但理察士、許烜行及楊瑞鴻等人隨即作出回敬，福建領先67比59進入第4節。決勝節雙方陷入啞火，永倫頭4分鐘僅得5分，泰那射入中距離後再打出「２＋１」，一度追至69比71，但理察士此時挺身而出獨取5分，結果福建爆冷贏85比82。
飛鷹7分之差挫飛馬
緊接崇德飛鷹鬥建龍飛馬，飛鷹雖有中鋒馬港燊缺陣，仍能以79比72擊敗飛馬。飛鷹射手黃浩賢首節4分鐘內連轟13分，包括3記三分彈，傷愈回歸的張國銓亦有進帳，助球隊拉開領先差距。半場領先45比36。轉邊後飛馬加快節奏，追至56比59完第3節，決勝節更一口氣連取7分，反超前63比59，但飛鷹尾段有奧斯汀連環得手，加上呂銘彥命中三分彈，最終以79比72獲勝。同日尾場滿貫以106比69擊敗晉裕，開季兩戰全勝。■圖/文：鄧文滔、李章杰
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