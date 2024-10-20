永倫首節火力全開，泰那、余理洋及文俊浩各入3分球，福建隨後反擊，理察士大力入樽，懷斯於外線發炮，加上黃子謙快攻得手，反超14比13，福建愈打愈有，拉開34比21，逼使永倫叫暫停，惟半場福建仍領先45比40。永倫第3節手感回暖，追至48比50，但理察士、許烜行及楊瑞鴻等人隨即作出回敬，福建領先67比59進入第4節。決勝節雙方陷入啞火，永倫頭4分鐘僅得5分，泰那射入中距離後再打出「２＋１」，一度追至69比71，但理察士此時挺身而出獨取5分，結果福建爆冷贏85比82。