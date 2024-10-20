理文追分強攻均業北區

胡晉銘

今日港超聯尾場，理文於將軍澳運動場迎戰均業北區。上季不敗封王的理文，季初已兩度遭遇挫折，面對聯賽未嘗一勝的北區，自然不會放過全取3分的機會，力求振作，以免被一眾競爭對手拋離。（on.cc東網周日晚6時按次收費直播）

馬天尼斯充滿鬥志 理文對完北區後，緊接在「亞冠盃2」硬撼勁旅曼谷聯，暫代主教練朱兆基認為密集賽程下，球員體力面臨挑戰，但有把握可以應付：「1周3賽絕對係個挑戰，不過我哋季前已經預計到，有做準備工夫，目前人腳應付得嚟。」縱使開季後聯賽成績未如預期，「朱基」強調球隊目標始終如一：「成績有起跌係所有爭標球隊嘅必經階段，我哋依然以聯賽冠軍為目標，每場波都唔希望出現差池。」

後衞馬天尼斯上周於「賽馬會菁英盃」轟入致勝一球，他認為球隊狀態及默契漸入佳境：「上場贏波後，我哋充滿鬥志同信心，只要集中喺比賽上嘅發揮，踢出教練部署，成績就會愈來愈好！」

鮑家耀：嚴防安尼亞艾華頓 均業北區上場在「賽馬會菁英盃」以3比1擊敗港會，取得今季首勝，主教練鮑家耀直言對提升士氣有幫助，惟他提到球隊開季至今場場有失球，表現並不理想：「其實好多失波都係大意、唔集中，希望有所改善。」面對爭標分子理文，「鮑Sir」直言以1分為目標：「對方換咗教練，陣式同踢法上會有轉變，重點球員都係安尼亞及艾華頓，希望減低佢兩個嘅威力，等後防冇咁大壓力。」

羅港威