港台電視32 × on.cc東網 同步直播：九龍城擺擂台再撼冠忠南區

袁皓俊

港超聯狹路相逢 今日「中銀人壽香港超級聯賽」上演兩場激戰，頭場九龍城坐鎮深水埗運動場鬥冠忠南區。今仗為兩隊本季第3度對壘，前兩場都贏波的南區信心爆棚，力爭再下一「城」；九龍城則渴望一雪前恥，誓要搶分而回！（港台電視32及on.cc東網周日下午3時同步直播）

九龍城先後於「高級組銀牌」及「賽馬會菁英盃」不敵南區，主教練陳銘剛指對對方踢法已有一定了解，盼望能控制比賽節奏，全力搶分：「輸過畀南區兩次，開始掌握到佢哋嘅踢法，教練團都會做好針對性部署，希望可以袋走1分，如果贏埋就最好！」「剛Sir」提醒球員切忌壓得太前，讓南區利用攻守轉換打快攻，增添防線壓力。

嚴啟倬吸取經驗做準備 九龍城中堅嚴啟倬（Anson）預計對手基哥利等外援，會為防守帶來極大挑戰，但全隊會吸取過往經驗做足準備：「基哥利近排好弗，對上兩次對南區都守唔住佢，今日要盡量限制佢嘅威力，只要踢出部署，話唔定有分落袋呢！」

南區主教練楊正光認為球隊默契較季初有改善，希望球員多利用無球走位製造機會：「經過最近兩場磨合，默契愈嚟愈好，會做多啲跑動拉扯對手防線，之前『高級組銀牌』已經試過喺呢個場對九龍城，唔使花太多時間適應。」陣容方面，亞哥斯達9月尾對東方領紅，要停賽多兩場，雖然球會以罰款代替其中1場，惟是役仍需作壁上觀。

基哥利：慎防對手踢爭氣波 基哥利今季兩鬥九龍城交出4個入球，但他強調往績僅作參考，呼籲隊友打醒精神：「九龍城輸過兩次畀我哋，一定搏到盡想爭番啖氣，大家要有準備，今場係3次交手入面最難踢嗰場。」基哥利又讚賞趙聡悟及史提芬彭利拿等隊友技術出眾，有信心與他們產生更大化學作用。

積遜