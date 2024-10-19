體育

六冠王開騷拿度笑住輸

拿度 拿度
拿度
上周在社交平台宣布掛拍的拿度，日前亮相沙特阿拉伯舉行的「六冠王」表演賽，與西班牙小天王艾卡華斯爭逐兩盤，以3比6、3比6告負，無緣決賽。不過，這位網壇傳奇落敗後仍然笑容掛面，他賽後形容今年贏得法網及溫網的艾卡華斯為「怪物」，並承認自己未發揮到最高水平。
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