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六冠王開騷拿度笑住輸
拿度
上周在社交平台宣布掛拍的拿度，日前亮相沙特阿拉伯舉行的「六冠王」表演賽，與西班牙小天王艾卡華斯爭逐兩盤，以3比6、3比6告負，無緣決賽。不過，這位網壇傳奇落敗後仍然笑容掛面，他賽後形容今年贏得法網及溫網的艾卡華斯為「怪物」，並承認自己未發揮到最高水平。
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