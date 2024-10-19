3場激鬥康仁福建永倫打頭陣

康仁福建張偉康

甲一男子籃球聯賽開季精彩賽事不絕，今日假灣仔修頓室內場館呈上3場激鬥，頭場焦點戰由重返勝軌的康仁福建硬撼永倫；緊隨有崇德飛鷹迎戰建龍飛馬；尾場則為滿貫對陣晉裕。

康仁福建和永倫曾於銀牌賽遇上，惟福建當時未有外援李查士、華將楊瑞鴻及許烜行陷入苦戰，終以77比99遭到淘汰。今日頭場再度交鋒，康仁福建補強後實力明顯提升，上場以94比57大勝建龍飛馬，刷新今季最懸殊比數，福建憑「強化版」陣容再撼永倫，能否上演復仇戲碼，令人期待。至於力爭聯賽連勝的「黃金戰士」，則希望續以「雙核」泰那和蓋帝斯主宰賽場收割勝仗，而有輕微腳踝不適的余理洋今場會否上陣仍是未知之數。

崇德飛鷹火併建龍飛馬 隨後有崇德飛鷹對壘建龍飛馬，前者上仗不敵永倫，除奧斯汀、周富謙和呂銘彥交出表現外，其餘主力華將狀態未達最佳，能否及時「谷起」勢成爭勝關鍵。建龍飛馬上仗有新援侯斯頓亮相，首戰即錄14分、13籃板及2封阻，他能否迅速融入球隊體系，值得球迷加以關注。

滿貫晉裕壓軸登場 尾場由滿貫對上晉裕，「綠軍」聯賽首戰展現強勢，加上大將惠龍兒和吳松峻悉數回歸，以93比68輕取晉龍WTS，不過早前公布的居港外援米勒該仗未有上陣，今晚會否首度披甲登場演個人甲一地標戰，令人翹首以待。

永倫泰那