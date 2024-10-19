港台電視32╳on.cc東網同步直播大埔傑志重量級交鋒

中埔中鋒盧卡斯

不敗之師硬碰硬 今日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，大埔運動場爆重量級大戰，兩支「不敗之師」季內首度交鋒，由大埔主場火併傑志。「綠戰士」對上兩季在聯賽主場迎戰「藍鳥」，錄得1勝1和不敗，且看今場能否保持地頭威力，繼續令對手吃盡苦頭！（港台電視32、on.cc東網周六下午3時直播）

在剛過去的國際賽期，入選港隊的大埔球員，無論數目、出場時間均較傑志少，體能上理應佔優，惟主教練李志堅卻認為，千萬不可因此輕視對手：「我覺得唔算係咩優勢，因為傑志板櫈深度好足，同埋佢哋踢法唔再係依靠一兩個球員，相對整體咗。」

堅Sir盼球隊繼續進步 「綠戰士」季初走勢凌厲，不過「堅Sir」直言未對今場勝負太過在意，反而希望球隊可以繼續進步：「冇話要贏或者和，始終球季開始冇耐，加上嚟緊下個禮拜又再對傑志，只想球員做番好自己，繼續改善不足。」新進大港腳尼高拉斯（Nicho），則承認身體未完全恢復，但相信問題不大。Nicho又指今場勝負，或會影響到聯賽冠軍誰屬，自己一定會竭盡全力。

「藍鳥」嚴防綠軍打反擊 鐘樂安、祖連奴等6名主力，剛隨港隊出戰兩場友賽，傑志主教練卡度素指一班港將身體未有大礙，將視乎恢復進度，再決定會否讓他們擔正，而新兵鄧達思則可以候命。「藍鳥」對上3場同樣大勝而回，兼狂轟18球，卡度素強調球隊不會自滿，又提到要嚴防大埔反擊：「大埔近況好好，暫時一場都未輸過，要好似之前3場咁，入咁多波好困難。另外，佢哋反擊好有威脅，進攻一定唔可以心急，後防要預留足夠人數。」

傑志門將泰利