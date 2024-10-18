今日開戰何詩蓓爭世盃 Triple Crown

經過巴黎奧運後接近兩個多月的休息調整，國際游泳壇又即將熱鬧起來，各國泳員包括「香港超級飛魚」何詩蓓（Siobhan）將再披戰衣，參與一連3站的World Aquatics世界盃游泳賽，而Siobhan更已落實「全勤」，今日於上海站揭幕戰競逐50米自由泳，當然還有她最擅長的100米及200米自由泳，力爭複製去年橫掃3站，奪走該兩項Triple Crown榮譽！

今夏贏得巴黎奧運兩面銅牌、成為泳史首位連續兩屆奧運於100及200自均躋身三甲的Siobhan，將競逐10月18至20日的世界盃上海站、10月24日至26日的仁川站，以及10月31日至11月2日的新加坡尾站。比賽游25米短池，總獎金超過100萬美元，每站累計最佳3個賽項成績計分，而表現最好的男子及女子泳手可獲特別獎金。另外，打破世績或連續3站於同一賽項奪冠的泳手，除可戴上「三連勝王冠」Triple Crown外，亦可獲得額外嘉許。事實上，去年何詩蓓於柏林、雅典及布達佩斯3站共奪6金2銀1銅，兼達成100自及200自「三連勝」，且看今年她能否再完成壯舉。