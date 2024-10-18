泰那轟39分永倫獵鷹

昨晚甲一籃球聯賽頭場，剛成為銀牌賽盟主的永倫，憑「雙核」泰那和蓋帝斯合轟58分，終以104比69輕取崇德飛鷹，聯賽第一擊大獲全勝。

甫開賽，永倫「得分機器」泰那即開啟得分模式，在蓋帝斯輔助下內外開弓，首節獨轟15分，而長人中鋒蓋帝斯亦有兩次「拆你屋」入樽，球隊士氣高漲。飛鷹憑黃浩賢和陳仲儒各射入1球三分，惟首節仍落後26比14。

第2節，永倫憑快上快落的進攻節奏繼續拉開差距，賽前透露有輕微背傷的何倚富和韋思庭亦悉數上陣。崇德飛鷹靠射手呂銘彥連轟3記三分「止血」，然而永倫「雙核」泰那和蓋帝斯半場已合轟40分，半場以57比32領先。

易邊後，崇德飛鷹有奧斯汀大力「鋤樽」，激起士氣，惟面對永倫外圍發炮仍未能招架。最後一節，永倫在大比數領先下收起主力，仍以104比69擊敗對手，聯賽首戰旗開得勝。

永倫主將泰那三分波11射6中，整體命中率高達61%，高效取得全場最高的39分；蓋帝斯亦貢獻19分、8個籃板及7次助攻。崇德飛鷹的奧斯汀則交出全隊最高的14分。

尾場康仁福建挫飛馬 至於上季Big 4分子康仁福建尾場對陣建龍飛馬，憑搶板殺籃表現高效的李察士攻入15分，加上蔡龍德及楊瑞鴻分別貢獻14分及13分，最終康仁福建以94比57告捷，為兩日後（周六）挑戰永倫加強信心。李章杰報道