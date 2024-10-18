對戰晉龍！香港東方力爭連勝

香港東方陳兆榮

甲一男籃聯賽今晚尾場將上演香港東方對陣晉龍ＷＴＳ的賽事，屬兩軍今季首次碰頭。香港東方現兼顧東亞超級聯賽（EASL），周三晚才完成一仗，意味着球隊要3日兩戰，如何部署以爭取聯賽連勝，球迷不容錯過。（on.cc東網周五晚上8時40分提供按次收費直播）

香港東方決定以東超班底包括麥洛連、卜聿揚、陳兆榮、梁嘉顯、楊和、張延隆，配以梁兆華等新加盟成員，出戰本地甲一聯賽，陣容強盛目標明確，就是要蟬聯本地聯賽盟主地位。剛戰畢首仗東超，教練巴拿莫域賽後不諱言球隊尚在磨合，但隊員之間團結並互助支持，相信能一場比一場進步。

東方上仗大勝康仁福建已響聯賽頭炮，且看球隊如何安排調配各線人員，爭取聯賽2連勝。

鬥志旺盛周旋到底 至於今季重回甲一行列的晉龍ＷＴＳ，上仗不敵滿貫，而聯賽首仗鬥至加時僅負崇德飛鷹，雖然落敗，但表現絕不失禮，劉子禮和安家仲的三分球、葉俊鋒籃底搶分、外援湯馬士衝擊內線，而球隊鬥志旺盛，行軍速度不俗，有一定攻擊能力與任何對手周旋。

晉龍ＷＴＳ羅卓熙