港台電視32╳on.cc東網同步直播甲一聯賽新援大激鬥 南華重整旗鼓火拼漢友

南華安德拉

甲一男籃精彩戲碼連日上演，今晚假灣仔伊利沙伯體育館（新伊館）進行兩場比賽，頭場由南華迎擊漢友，前者重整旗鼓勢以最佳狀態贏取「開門紅」，而漢友為求力爭連捷亦絕不留手。兩軍今季首度交鋒，勝利誰屬值得期待。

（on.cc東網及港台電視32周五晚上7時同步直播）

今季「強化版」南華在銀牌賽展現強勢，以未嘗一敗之姿殺入冠軍戰，總決賽曾一度領先對手永倫近20分，惟最後時刻以2分之差反負。其後再於附加賽遺憾落敗，銀牌冠軍失之交臂。南華全軍重整旗鼓，誓捲土重來再爭聯賽錦標，主力控衞曾湛元直言錯失冠軍實屬可惜，不過目前球隊磨合進度良好，希望聯賽能夠愈打愈順，常規賽力爭最佳名次，以躋身季後賽及爭標。

南華今季獲喀麥隆籍中鋒安德拉來投，這位被冠稱為「香港勒邦」的內線外援，銀牌賽表現搶鏡，場均交出接近20分及20個籃板的「超級雙雙」數據，明顯令球隊攻防強度大增，有望幫助「紅軍」重返聯賽霸主地位。今晚面對漢友，安德拉與漢友新兵托查摩利路斯的對位，肯定是比賽一大焦點。

減低紅軍得分能力 漢友方面，居港球員托查摩利路斯加盟迅速融入體系，狀態火熱，上場貢獻21分、並且有16個籃板，助球隊打開聯賽勝利之門。同時，「港版流川」鄭錦興亦貢獻14分，對於漢友聯賽首戰的整體表現，他認為仍有進步空間：「球隊進攻火力不錯，外援與球隊亦有化學作用，至於防守方面則仍需調整，可以做得更好，另外亦需時間磨合默契。」今晚面對南華，鄭錦興表示球隊已有初步部署：「盡量限制安德拉和元仔（曾湛元）得分，同時要留意朱亮和BongBong（葉耀邦）的外圍威脅。」他希望今季可以打入前6，再挑戰「Big 4」。

除鄭錦興外，漢友隊長的溫梓豐和黃銘德等主力華將，近期狀態不俗，且看能否繼續率領大軍延續勝利，此外如何抵禦南華「撒手鐧」攻防轉換亦是重要課題之一。漢友能否打出驚喜，今晚自有分曉。