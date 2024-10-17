挑戰G-League有進展 徐遠征獲邀試訓

曾效力香港東方的港籃成員徐遠征（Oliver），近年到美國訓練跟操挑戰海外聯賽，亦曾與奇利湯臣和保羅佐治等NBA巨星切磋球技。近日他透露獲NBA發展聯盟（G-League）球隊山谷太陽（Valley Suns）邀請，到球隊基地進行首次試訓，Oliver表示收穫不少好評，令追夢信心大增。

收穫好評增添信心 G-League選秀會於當地時間約10月26日進行，常規賽下月8日展開，徐遠征是次獲太陽附屬球隊山谷太陽邀請試訓：「現場約有100人，自己發揮得不錯，球隊教練也讓我多打了一會，說喜歡我防守的方式，總結是個好體驗和經驗。」

徐遠征對挑戰G-League充滿信心，希望一至兩年後能達成目標：「我已準備好在這個水平競技。」事實上Oliver曾與奇利湯臣及保羅佐治等多位NBA球星、以及美國D1強校切磋球技，他亦找到自己的定位：「我會以塞爾特人球員Payton Pritchard為學習對象，盡力在防守及外圍投射做貢獻。」

文：李章杰