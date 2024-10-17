遠征廣島香港東方首戰失利

首度參戰東亞超級籃球聯賽（EASL）的香港東方，昨日作客日本B聯賽球隊廣島蜻蜓，力戰下以67比78告負，明晚返回甲一戰線，假新伊館迎戰晉龍WTS。

東方是役派出陳兆榮、楊和、麥洛連、奇勒和林爵華正選上陣，新兵奇勒首節手感火熱貢獻13分，惟對手防守牢固，東方此節以18比25落後。廣島蜻蜓半場三分球命中率較優，錄得11射5中，東方則6射0中，雖有梁嘉顯兩次剷籃得手，加上麥洛連入樽，仍被對手拉開至30比42返更衣室。

換邊後東方急起直追打出11比2，追至41比44。主隊憑上澤俊喜及Kerry BLACKSHEAR JR回敬「三分彈」，重新拉開領先優勢。決勝節市川真人又命中三分球，東方楊和不甘示弱回敬「answer 3」，惟廣島蜻蜓再有上澤俊喜外圍得分，拉開67比56。東方由楊和貢獻「2+1」後陷入苦戰，結果以67比78告負。

奇勒錄全場取高24分 香港東方是役3人得分上雙，奇勒取全場最高24分及10個籃板、麥洛連及楊和分獲20及11分。主隊勝在火力平均，加上轟入12記三分球，反觀東方15投僅1中，成勝負分野。

文：余樂詩