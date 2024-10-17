港台電視32及on.cc東網同步直播 銀牌盟主聯賽登場 永倫乘勇撲擊飛鷹

今晚甲一男籃於灣仔伊利沙伯體育館（新伊館）上演兩場激戰，剛重奪銀牌的永倫頭場亮相，乘勇火併崇德飛鷹，且看「黃金戰士」能否延續強勢；尾場則由建龍飛馬對康仁福建，同樣激戰可期。（港台電視32及on.cc東網周四晚上7時同步直播永倫對崇德飛鷹）

永倫今季獲長人中鋒蓋帝斯和余理洋加盟，兩人與泰那組成「三巨頭」，加上韓天次、韋思庭和「文氏兄弟」持續進化，令「黃金戰士」在銀牌接連擊敗滿貫和南華兩大勁敵，重奪冠軍。球隊目前氣勢如虹，保留銀牌賽奪冠班底續戰甲一，誓以最強人腳衝擊聯賽錦標。

蓋帝斯的來投為永倫增加內線高度和威脅性，更令一眾射手有更多起手空間。事實上永倫在銀牌亦充分利用這個優勢，展現外圍火力，包括於負方決賽狂轟17記三分彈淘汰滿貫，聯賽此招能否「照辦煮碗」，值得球迷期待。

馬港燊籃下硬撼蓋帝斯 飛鷹方面甲一首戰鬥到加時險勝晉龍WTS，今晚面對永倫，希望憑鬥志與對手周旋，其中華將「高塔」馬港燊與蓋帝斯對位將迎來大考驗，同時如何部署守住對手的外圍發炮，勢成勝負關鍵。值得一提上季「孭飛」的前鋒張國銓因傷缺陣銀牌，近日傷愈回歸飛鷹甲一名單之內，今晚有望披甲上陣。

同日尾場建龍飛馬對康仁福建，後者首戰失利，李察士和楊瑞鴻等主力要挺身而出；飛馬力爭連捷絕不留手，看點十足。

今日賽程 地點：灣仔伊利沙伯體育館

7:00pm 永倫 Vs 崇德飛鷹

8:40pm 建龍飛馬 Vs 康仁福建

票價：60元（正價）、長者及學生優惠票：40元

泰那（左） 葉文俊 陳仲儒（右）