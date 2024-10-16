香港東方作客廣島蜻蜓爭響頭炮
香港東方籃球隊前日飛抵日本，今日出戰東亞超級聯賽（EASL）首場作客對廣島蜻蜓的賽事，球隊上下及主教練巴拿莫域均盼望能旗開得勝。（HOY TV 76台周三晚6時直播）
新援奇勒有EASL經驗
早前宣布加盟的美籍球員奇勒，今次在東方球員名單之內，這位身高2米01的小前鋒，在EASL球迷眼中並不陌生，他曾於2023年效力菲律賓球隊生力啤酒人，並在當屆EASL冠軍周分別以35分和25分獲全隊最高分。此外4名新兵楊和、張文平、林爵華和曹佑珩均有隨行，連同麥洛連、梁嘉顯、蘇利文及陳兆榮等主力，東方是次陣容頗令人期待。
主場出擊的廣島蜻蜓，屬上季日本職業籃球聯賽（B.League）冠軍，惟今季未能延續強勢，在新任主教練朝山正悟帶領下，暫錄得0勝4負差劣走勢，轉戰EASL面對香港東方，預計會提升攻防強度，力求走出不勝困局。上季B.League總決賽MVP、身穿30號的後衞山崎棱屬球隊主力，料會為香港東方帶來一定威脅。■文：李章杰
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