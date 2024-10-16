香港東方作客廣島蜻蜓爭響頭炮

新援奇勒有EASL經驗

早前宣布加盟的美籍球員奇勒，今次在東方球員名單之內，這位身高2米01的小前鋒，在EASL球迷眼中並不陌生，他曾於2023年效力菲律賓球隊生力啤酒人，並在當屆EASL冠軍周分別以35分和25分獲全隊最高分。此外4名新兵楊和、張文平、林爵華和曹佑珩均有隨行，連同麥洛連、梁嘉顯、蘇利文及陳兆榮等主力，東方是次陣容頗令人期待。