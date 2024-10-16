兩霸世一位50周施華德史上第7人

周一ＷＴＡ公布最新世界排名，23歲的波蘭「球后」施華德續踞首位，自2023年11月後連續50周登頂，成為史上第7位二度成為「世一」達50周的球手。

施華德在2022年4月至2023年9月期間，首度達成「世一」50周以上紀錄，之後被白羅斯名將莎芭蘭嘉中斷其75周紀錄。施華德隨後於2023年11月再度登頂，截至今次排名已持續50周，令她成為繼傳奇艾華特、「女金剛」娜華蒂露娃、德國「玉女」嘉芙、美國施妮絲、「瑞士公主」軒芝絲及S威廉絲後，第7位達成多次霸榜50周以上女球手。

ＷＴＡ同時公布再有4位女將入圍今年年終賽，包括美國歌莉嘉芙、哈薩克拿芭堅娜、意大利保蓮妮及美國的彭高拉，連同早前鎖定資格的施華德及莎芭蘭嘉，年終賽已落實6個名額。今次是歌莉嘉芙第3次獲年終賽資格，至於意大利保蓮妮則屬首度入圍，她更同時手握單打及雙打兩張入場券。ＷＴＡ年終總決賽於下月2至9日首次在沙特阿拉伯首都利雅得舉行。