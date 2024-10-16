港隊踢爭氣波3:0挫柬埔寨

韋斯活領軍首獲勝仗 香港男子足球代表隊昨晚出戰10月份第2場國際友誼賽，於香港大球場迎戰柬埔寨，吸引5,289名球迷入場。結果港隊在球迷面前大踢爭氣波，憑安永佳、艾華頓及祖連奴各建一功，最終以3球輕取對手，這亦是新帥韋斯活正式領軍後的首場勝仗。■圖/文：李浚湣、文嘉靖

上仗作客1球不敵歐洲小國列支敦士登的港隊，是役正選共作出3個調動，史提芬彭利拿、陳肇鈞以及補選入隊的艾華頓擔任正選，隊長葉鴻輝續把守最後一關，4人後防為鐘樂安、周緣德、費蘭度和陳晉一。

港隊世界排名比柬埔寨高出23位，加上坐擁主場之利，甫開賽即佔據主動，7分鐘，余在言罰球直射，客軍門將維歷克飛身撲出。21分鐘港隊出現黃金機會，艾華頓連過數關後，殺入禁區勁射卻告斜出。港隊攻勢一浪接一浪，29分鐘終於打破僵局，安永佳接應祖連奴傳中側身抽入，35分鐘，艾華頓把握單刀機會，乖巧笠過出迎的維歷克，半場港隊領先兩球。

安永佳艾華頓祖連奴建功 易邊後港隊換入顏卓彬及孫銘謙加強活力，但65分鐘差點失守，柬埔寨前鋒突破越位，半單刀被葉鴻輝神勇救出，79分鐘小川雄大的罰球，再次未能射破「阿輝」十指關。港隊之後有尼高拉斯後備入替，上演個人港隊「地標戰」，補時階段祖連奴勁射「埋齋」，港隊完場以3球淨勝柬埔寨。