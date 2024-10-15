仙拿上海封王阻祖高域「百冠」

意大利「世一」仙拿（圖）周日在上海大師賽男單決賽，以直落兩盤7比6（7比4）、6比3擊敗現世界排名第4的祖高域，取得今季第7項錦標，並粉碎塞爾維亞球王祖高域爭取生涯第100冠的好夢。仙拿賽後坦言︰「這是一場非常接近的比賽，與祖高域比賽是其中一個非常接近的挑戰，我很開心能樂在其中。」