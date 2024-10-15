阿諾特贏波贏面子

入靚罰球助三獅挫芬蘭 阿諾特擔正，三獅醒神！周一凌晨歐國聯B2組賽事，上場意外輸波嘅英格蘭重響勝鼓，作客3比1輕取芬蘭。客串左閘嘅阿歷山大阿諾特表現依然搶鏡，轟入精彩罰球做英雄之外，仲贏埋同基亞利殊嘅「賭局」，認真威水！

英格蘭有哈利卡尼復出，看守領隊卡斯利擺番個正常4231陣式，基亞利殊18分鐘就先開紀錄，之後「三獅」控制戰局，直到74分鐘，阿諾特25碼外罰球彎過人牆直飛死角，加上迪格蘭賴斯建功，領先到3比0，雖然芬蘭喺完場前破蛋，但英格蘭仍贏3比1。

擸埋基亞利殊500鎊賭注 自修夫基離任，阿諾特近4場歐國聯全部正選，踢過右閘、中場同左閘，而作為「內收型」左閘，佢今場有多達130次觸球、95次成功傳球以及10次進攻三區傳送，獲選為今場最佳球員實至名歸。值得一提，英格蘭今屆3場歐國聯勝仗，阿諾特每場都係全場最佳球員，足證佢先係國家隊嘅「真核」。

更有趣嘅係，阿諾特主射罰球前，基亞利殊同佢打賭，呢球可唔可以直射破網，結果阿諾特一腳搞掂，贏得賭注500鎊。基亞利殊賽後表示：「我嗰陣其實係講吓笑，點知佢一下就抽入，依家我爭佢錢，我諗佢好快會追數！」