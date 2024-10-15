桌總慶功羅永聰︰明年首辦排名賽

桌球港將今季在國際賽事頻傳喜訊，短短9個月由亞洲揚威至世界舞台，桌總昨日特別請來一眾球員相聚，慶祝豐收成果，主席羅永聰更透露明年3月初將首辦男子職業排名賽，世界Top32將來爭鬥。面對桌球運動的未來，面臨被體院踢出A級精英項目進入最後倒數，羅主席直言「此刻已無嘢可做」，仍期望政府及有關機構對本地運動項目改制，以讓桌球運動員可以往後更安心為港爭取佳績。

「四眼Cue后」吳安儀與美式球員卡比多羅比等多位今年為港獲獎的球員，都有出席這個「集氣大會」，今季至今短短9個月共獲超過20項賽事獎牌，羅永聰在活動上透露世界桌球巡迴賽（WST）想再來香港舉行比賽，基本上是明年3月初舉行香港世界桌球格蘭披治大獎賽，很大機會在啟德體育園可容納10,000位觀眾的室內場館舉行，這是香港首次舉辦桌球世界排名計分賽。

據悉，賽事會邀請世界前32位的球手爭逐，即港人最愛的奧蘇里雲及卓林普等都有機來港參加，總獎金逾70萬鎊，但詳情有待WST公布。

吳安儀︰盼再挑戰男子職業賽 至於是日有出席桌總慶祝派對的吳安儀表示︰「經過近幾站比賽後，覺得自己在思想調整上有提升，反而比賽密可以保持到狀態。」未來最大目標都是想力爭再戰男子職業賽，期望透過世界排名及世錦賽可爭來季資格。■圖、文：李章杰、李芷韻

吳安儀 一眾港將與桌總代表齊影大合照。