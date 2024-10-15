漢友尾場夜鬥晉裕爭首捷

殷兆俊

至於同晚甲一尾場，則有漢友對陣晉裕。前者在早前銀牌賽表現不俗，今仗面對首輪輸波的晉裕，預料又會有一番惡鬥。（周二晚8時40分開賽）

托查摩利路斯令人期待 於銀牌賽以「全華班」應戰的漢友，在整個賽事表現不俗，首圈失利後在負方組連挫對手晉級，但最終止步於應屆冠軍永倫，不過鄭錦興、黃裕杰和蔡駿賢等主將默契十足，球隊亦有一定的經驗和實力。

漢友今季喜獲強力外援加盟，為去年助香港東方奪得東南亞籃球邀請賽（ABL）總冠軍、同時當選總決賽MVP的哥倫比亞球員托查摩利路斯，將大大提升球隊攻防水平。首戰面對晉裕，盼能旗開得勝的漢友，憑藉緊迫防守將會對晉裕構成威脅，而球隊加入新援後的表現亦成為比賽焦點。

晉裕方面，上仗不敵建龍飛馬，首場聯賽失利，居港球員艾勤攻入全場最高的30分，其他主力球員表現則未如理想。以首勝為目標，晉裕面對「強化版」漢友將如何調整策略，加上蘇志樂的手感能否回暖，將是決定勝負的關鍵之一。

今日甲一賽程

場地：修頓場館

7:00pm 晉龍WTS Vs 滿貫

8:40pm 漢友 對 晉裕

票價：60元（正價）

長者及學生優惠票：40元

吳家麒