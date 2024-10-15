滿貫添新援強戰晉龍WTS

蔡再懃

今晚灣仔修頓室內場館會上演兩場甲一賽事，頭場由晉龍WTS對陣滿貫，兩軍各有新援加盟強化陣容，首度交鋒表現如何值得留意。（周二晚7時開賽）

米勒打過G-League 滿貫續由台灣教練徐仲毅領軍，常規主力蔡再懃、歐陽維江、林俊光和李琪等人繼續披甲，惟以「全華班」出戰銀牌賽不敵永倫止步負方決賽。「綠軍」聯賽開鑼前積極增兵，除早前透露的吳松峻回巢，新加盟的外援米勒亦有望首度亮相。這位美籍球員身高2米、體重98公斤，場上司職小前鋒，曾效力NBA發展聯盟（G-League）奧克拉荷馬城藍隊及征戰不同海外聯賽，他的加入應可增加內線高度和進攻火力，令人期待。

至於升班球隊晉龍WTS，首戰對陣崇德飛鷹鬥到難分難解，可惜最終加時戰以2分之差憾負。不過，身高2米05的外援湯馬士狀態火熱，「處子戰」就轟入32分，而隊長安家仲全場貢獻30分，在關鍵時刻亦有搶眼表現，加上今季來投的劉子禮和區浩軒等球員，整體實力不俗，且看晉龍WTS將如何布陣挑戰聯賽「Big 4」，爭取聯賽首勝。

安家仲