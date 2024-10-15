on.cc東網直播：港隊主場進擊柬埔寨

陳肇鈞

韋斯活︰批評之前先了解足球 香港男子足球代表隊今晚坐鎮香港大球場，出戰國際友誼賽，恭迎柬埔寨。港隊上場友賽告負，是役回歸主場，必定全力搶攻，力圖一掃悶氣。（on.cc東網周二晚上8時免費直播）

港隊在上周五凌晨友賽作客以0比1不敵列支敦士登，該仗擔正的余在言（Jesse）坦言球員仍需時適應主教練韋斯活的體系，但強調全隊仍對新戰術有信心。談到今場對手，Jesse承認對柬埔寨不太熟悉，但揚言上場落敗後，驅使全隊有更大爭勝心，盼為球迷爭番啖氣。

籲球迷入場打氣 昨日主教練韋斯活出席賽前記招，就對球迷因上場輸波感到不滿表示理解，但他解釋對手實力不容小覷：「佢哋試過同羅馬尼亞踢成0比0，近年都喺『歐國外』對過葡萄牙等強隊，實力唔係太差，但我哋都可以壓住佢哋嚟攻，表現已算唔錯，可惜入唔到波。我理解球迷嘅聲音，但佢哋批評之前要先了解足球，而我喺球壇做咗差唔多30年，對足球戰術有足夠了解。」

談到今場目標，韋斯活稱會作出少量變動，盼望踢出具說服力的表現，並呼籲球迷入場支持：「當前最緊要係幫大家，盡快適應我套戰術，踢場好波畀球迷睇。」此外，韋斯活大讚上仗客串中堅的費蘭度「完美執行指示」，足球智慧出眾，揚言對方未來可成為出色的教練。陣容方面，亞歷斯祖因傷退選，但補選早前同樣受傷的艾華頓。

直播由中國香港足球總會呈獻 柬埔寨世界排名為180，較港隊的157為低，但球隊上周五在友賽，憑拉達拿克梅開二度，加上前鋒施安攻入1球，以3比2險勝中華台北。然而，暫代主教練行德浩二謙稱港隊實力更佳，預計惡戰難免：「我睇番港隊對列支敦士登場波，佢哋行軍速度好快，有啲球員擅長帶波上前挑戰後防，畀到我哋好大威脅。」被問到是否有信心，打破自1972年未曾擊敗港隊的魔咒，他笑稱：「會盡力一試，但真係好難。」為方便本地及海外的港隊支持者，中國香港足球總會特別為今場安排直播。

今日賽程

10.15（二）

國際友誼賽

中國香港 Vs 柬埔寨

8:00pm 香港大球場

$150、$40（特惠票）

陳晉一 韋斯活（左）及安永佳一同出席記招。（鄧文滔攝） 茹子楠 施安