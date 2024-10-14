均業北區3:1挫港會獲今季首捷

昨日「賽馬會菁英盃」另一場A組賽事，港會在斧山道運動場與均業北區正面交鋒。北區憑舒拉普梅開二度，加上簡嘉亨建功，以3比1擊敗港會，獲今季各項賽事首場勝利。

港會派出艾斯亨利把關，比提及域陀列比奧鎮守中路，薩拉沙聯同陳浩嘉控制中場，新加盟的前深水埗門將李溢晉先列後備；北區3名U22球員為張桂華、吳栢希及黃靖然，肯迪、何振廷和劉君正組成中場鐵三角，支援前鋒舒拉普。開賽僅5分鐘北區先獲甜頭，波比長傳助攻舒拉普單刀射成1比0。19分鐘，北區得勢不饒人，基拿美中圈搶到皮球後長驅直進，推至禁區頂勁射高出。踢至42分鐘，港會有黎皚韜傷出，由積施利入替，北區領先1比0返更衣室。

換邊後港會立即變陣，以史加利入替陳灝加強攻力，但依然受壓。50分鐘，肯迪開出角球，簡嘉亨把握港會解圍不遠，起腳越楣而去。61分鐘，北區罰球攻勢，古杜拉送出直線，簡嘉亨傳中，何振廷撞射卻告高出。踢到65分鐘北區終擴大比數，簡嘉亨左路傳中，直接「笠死」艾斯亨利。落後兩球的港會傾力反撲，70分鐘，劉君正中圈解圍不慎踢後，史加利把握機會助攻林智豐門前撞射成1比2。但7分鐘後，古杜拉開出罰球，舒拉普接應頂成3比1完場，取得今季各項賽事首勝。

何振廷：表現可以再好啲 下半場為港會追回一球的林智豐，對球隊開季5戰全敗，坦言要改善入局較慢弊病：「我哋連續5場開波未夠10分鐘就失波，反映大家比較慢熱。」北區中場何振廷則對獲得今季首勝感釋懷：「表現其實可以再好啲，但最緊要係贏波，因為之前球隊士氣唔太好，好彩今場搵番勝利嘅感覺。」■圖、文：鄧文滔